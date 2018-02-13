- Eğirdir, Milano’da tanıtıldıİtalya'nın Milano kentinde her yıl düzenlenen BIT Milano Turizm fuarına bu yıl Türkiye'deki Cittaslow Kentleri de yerini aldı. Cittaslow Türkiye temsilciliği olan Seferihisar Belediyesi öncülüğü ve İtalya Cittaslow ağı kurucu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen BIT Milano Turizm fuarında Isparta’yı bu yıl Eğirdir Belediyesi temsil etti. Fuarda Turizmin yanı sıra, dış pazar, seyahat acenteleri ile görüşme ve Ülkenin tanıtımına yönelik yemek ve kültürel zenginlikler de tanıtıldı. Fuarda Cittaslow tanıtımı başta olmak üzere Eğirdir’ın yerel ürünleri, tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirmeler yapıldı.ISPARTA (İHA)