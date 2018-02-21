Eğirdir Masterler Futbol Takımı Antalya'da düzenlenecek olan Şelale Cup 2018 turnuvasına katılacak.Eğirdir Masterler Futbol Takımı 23-25 Şubat tarihleri arasında Manavgat ilçesinde düzenlenecek olan Şelale Cup 2018 turnuvasına katılmak üzere Cuma günü Antalya'ya gidecek.Eğirdir Masterler Takım Sorumlusu Murat Bozaykut, "İddialı gidiyoruz, Eğirdir'e kupayla dönmek istiyoruz. Rakiplerimizi tanıyoruz, İyi takımlar katılıyor, iyi maçlar olacak. Çok iyi çalıştık, antrenmanlarımız verimli geçiyor. Güzel sonuçlarla ilçemize döneceğiz" dedi.Turnuvaya Afyon Zafer Masterler, Burdur Masterler, Kırşehir Masterler, Mersin Masterler, Alanya Okurcular Masterler, Manavgat Masterler, Isparta Masterler, Şelale Masterler, Side Masterler, Salı Pazarı Masterler ve Eğirdir Masterler katılıyor.ISPARTA (İHA)-