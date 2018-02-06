Eğirdir Huzurevi sakinleri Antalya’da açtıkları sergiyle birbirinden güzel el sanatı ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.Antalya Muratpaşa Aydın Kanza Sanat galerisinde 3 -4 Şubat tarihlerinde gerçekleşen sergide yaptıkları üç boyutlu tablo ve el işi ürünleri sergileyen Eğirdir Huzurevi sakinleri, gelen ziyaretçilere yaptıkları ürünleri tanıtarak bilgi verdiler.Açılan sergiden duydukları mutluluğu dile getiren huzurevi sakinleri, yaptıkları el emeği ürünlerin sergilenip beğenilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.