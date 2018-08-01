

- Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı



- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir gölüne İzmir'den getirilen yaklaşık 300 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Oksijenli tanklarla İzmir Gümüldür Ürkmez Barajı Su Ürünleri Üretim İstasyonundan Eğirdir'e getirilen yavru sazanların 5-10 cm boy aralığında olduğu ve Eğirdir Gölü'nde sazan balığı popülasyonunu artırmak için bu çalışmanın zaman zaman yapılacağı bildirildi.

Eğirdir Liman içerisinde, İzmir'den gelen kamyonu karşılayan Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse , yavru sazanların bir kısmının Eğirdir Limanı içerisinde, bir kısmının da Hoyran bölgesinde Eğirdir Gölü sularına bırakıldığını söyledi.



İHA

