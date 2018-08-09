- Isparta’nın Eğirdir Gölü’ne 150 bin yavru sazan balığı salındı.Eğirdir Gölü’ne oksijenli tanklarla getirilen 150 bin yavru pullu sazan balığı salındı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Göle 300 bin yavru sazan balığı bırakılmıştı. İzmir Gümüldü'den, oksijenli tanklarla getirilen 5-10 cm boyundaki yavru pullu sazan balıkları, S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Başkanı Ayhan Küçükköse ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Eğirdir Gölü’nün sularıyla buluşturuldu.İHA