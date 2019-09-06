MİLLETVEKİLLERİMİZ ve BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN

ÇABALARI MEYVE VERMEYE BAŞLADI

EĞİRDİR GÖLÜNDE İNCELEME…

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI..

TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti YSK temsilcimiz Sayın Recep Özel, Milli Savunma Komisyonu Üyemiz Sayın Mehmet Uğur Gökgöz , İl Başkanımız Sayın Osman Zabun, ve Belediye Başkanımız Veli GÖK ile Gelendost Belediye Başkanı, aynı zamanda EKOBİR Başkanı Mehmet SEZGİN’in çabaları meyvelerini vermeye başladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri Eğirdir Gölü Dip Temizliği İçin Teknik Çalışma Başlattı. Belediye Başkanımız Veli GÖK, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM’un Isparta ziyaretinde bir araya gelmiş ve Eğirdir Gölü Dip Temizliği ile Eğirdir Millet Bahçesine Bakan Kurum’dan onay çıkmıştı.Dün Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah BORCA, Gelendost Belediye Başkanı ve EKOBİR Başkanı Mehmet SEZGİN ile Ankara’dan gelen heyet Eğirdir Gölü’nün tamamında yaklaşık 6 saat süren incelemelerde bulundular. Ankara’dan gelen bilirkişi heyeti Eğirdir Gölü’nün derin sularında ve kıyılarında incelemelerde bulunarak fotoğraflar çektiler. Ankara’dan gelen Bakanlık yetkilileri Eğirdir Gölünde uzun süre teknik çalışma yaptılar. Önümüzdeki süreçte Eğirdir Gölü’nün geleceği için büyük önem taşıyan başta Göl Dip Temizliği olmak üzere çalışmaların başlatılacağı tahmin ediliyor.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün Eğirdir Gölü için ‘Kuşak Terfi Projesi’ başta olmak üzere bir çok çalışmasının olduğu biliniyor.