"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü'nde hem dip çamuru hem de su seviyesinin azalması gibi sorunlar olduğunu belirterek, "Buna ilişkin bilimsel bir rapor hazırlayacağız." dedi.

Kurum, Isparta Valiliğindeki değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gülleri ve lavantasıyla meşhur Isparta'nın güçlü şehirler kapsamında sorunlarını değerlendirmek, çözüm önerileri oluşturmak için kentte bulunduğunu, ilgili birimlerle gerekli konuları ele aldıklarını bildirdi.

Atacakları her adımda ve yapacakları her yatırımda çevre hassasiyetini ön planda tuttuklarını vurgulayan Kurum, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yan tarafında daha önceden yapılması planlanan 300 konuttan oluşan toplu konut projesi olduğunu, gelen talepler doğrultusunda 700 ilave sosyal konut için adım attıklarını anlatan Kurum, "2019 yılı sonuna kadar projelendirme işini tamamlayacağız. 2020 yılının ilk çeyreğinde inşaata başlamak suretiyle 300 olan sosyal konut sayısını bin konuta çıkarmış olacağız. 300 konutla ilgili iş ve işlemler zaten yürüyor, yeni 700'ün de işlemlerini tamamlayarak bin konutu ilk etapta çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Ayrıca eski Gülkent Hastanesi olarak bilinen 130 dönümlük alanda da bin 500 konut projelendireceklerine değinen Kurum, bölgede 2 bin 500 konutu, alt gelir grubundaki vatandaşlara hitap edecek şekilde hayata geçireceklerini bildirdi.

- 81 kente 81 milyon metrekare millet bahçesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifestoda en önemli projelerden birinin de millet bahçeleri olduğunu belirten Kurum, "81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi yaparak, kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkarma hedefiyle projelerimizi yapıyoruz. Gül kokulu, güler yüzlü Ispartalılara da millet bahçesi yakışır dedik." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda Tren Garı olarak bilinen alana millet bahçesi için projesini hazırladıklarını, 2020 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılacağını aktaran Kurum, içinde tescilli yapıların restore edileceğini, kültür merkezi, sanat atölyeleri, millet kırathanesi bulunacağını, teşhir alanının da olacağını kaydetti.

Damgacı Sokak'taki tarihi mekanların restore edileceğini, sokakta cephe sağlıklaştırılması, kaldırım ve aydınlatma gibi çalışmaların da yapılacağını belirten Kurum, projenin İller Bankası ile Isparta Belediyesi iş birliğinde yürütüleceğini söyledi.

Isparta'da mevcut atık su arıtma tesisinin yetersiz olduğuna değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an Isparta'da 120 bin kapasiteli atık su arıtma tesisi var, şehir merkezindeki nüfus ise üniversite öğrencileri ile 300 bin civarında. Mevcut atık su arıtma tesisi tüm nüfusa hitap etmiyor, hizmet veremiyor. Atık suyun bir kısmı da doğaya serbest bırakılıyor. Bu da Karacaören Barajı'na gidiyor, içme suyu temin edilen bir baraj. Hem bu barajdaki kirliliği önlemek hem de atık su arıtma tesisi problemini aşmak için atık suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Yaklaşık 460 bin kişiye hitap edecek, 50 milyon lira bedelli bir arıtma tesisi. Bu yıl sonuna kadar projelendirme işini bitirip, kısa süre içinde tamamlayacağız."

- Eğirdir Gölü hakkında bilimsel rapor hazırlanacak

Eğirdir Gölü'nün Türkiye'deki ender doğal güzelliklerinden biri olduğuna işaret eden Kurum, "Gölde hem dip çamuru hem de su seviyesinde azalma gibi sorunlar var. Buna ilişkin bilimsel bir rapor hazırlayacağız. Çıkacak rapor doğrultusunda dip çamuru başta olmak üzere etrafındaki alanların temizliğine ilişkin çalışmalar yapacağız." dedi.

Eğirdir'in Köprübaşı bölgesine de 55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapılacağını belirten Kurum, bölgenin Eğirdirliler, Ispartalılar ve o güzergahdan geçenler için güzel bir mekan haline geleceğini ifade etti.

Gelendost ilçesinde içme suyu şebekesinin yenileneceğini, Şarkikaraağaç ve bölgesi için 18 bin kişiye hizmet verecek atık su arıtma tesisi yapılacağını vurgulayan Kurum, Keçiborlu ilçesinde de 170 konut talebi olduğunu, bunun da çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Gelendost, Şarkikaraağaç, Yalvaç bölgesindeki çöp toplama, aktarma istasyonuyla ilgili problemlerin de olduğunu dile getiren Kurum, Isparta Belediyesinin girişimleriyle sorunun aşılacağını, yeni çöp depolama sahasının yapılacağını kaydetti.





