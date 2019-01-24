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EĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOR

Isparta''da ''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü'' paneli düzenlenecek...

EĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 24.01.2019 13:37
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Isparta''da ''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü'' paneli düzenlenecek...Araştırmacı Gazeteci Zeki Tarhan Eğirdir Gölü ile ilgili  önemli çalışmaları ve çözüm noktasında yapılacakları paylaştı...


6 ŞUBAT !!! GERİ SAYIM BAŞLADI !!!
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EĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOR!!!

"...Benim adımı taşıyan Üniversite; bulunduğu yörenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak gibi bir misyona sahiptir. Zirai ilaçların ve kimyasal gübrelerin Eğirdir Gölü' nü ne derece kirlettiği konusu, Üniversitemizce araştırılmalıdır..."
S. DEMİREL
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Zeki TARHAN - ANKARA
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"BABA" nın, yukarıda tırnak içinde verdiğim özlü sözü, bütün toplum kesimlerince bir "vasiyet" olarak algılanmalı / görülmeli vede değerlendirilmelidir.
Üniversitemiz bünyesinde kurulan SU ENSTİTÜMÜZ, hemen söyleyelim ki; SDÜ' nün vazgeçilemez ve de en önemli prestij birimidir. Enstitü Müdürlüğünü yapan değerli bilim insanımız Doç.Dr. Şehnaz ŞENER hocamızın doktora tezi; EĞİRDİR GÖLÜ' dür. Gölümüzün tabanındaki birikime ister çamur, ister sediman deyin, Gölümüzdeki ağır metaller Şehnaz hocamızın uzmanlık alanıdır...Gölümüzün su kalitesinde; fiziksel / kimyasal ve inorganik paremetreleri ile Göl havzasındaki baskıları ve su kalitesine etkilerini, Şehnaz hocamızın ağzından, yani; ilk ağızdan dinlemek istemez misiniz?... O halde, siz siz olun sakın!(= 6 Şubatı ) ıskalamayın.
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Kafanızda,bilinçaltınızda EĞİRDİR GÖLÜ ile ilgili ne kadar istifham / soru işareti varsa, hepsi aydınlanacak beş oturum şeklinde düzenlenen paneller dizisinde...
Merkezi Otoritedeki bürokrasinin, EĞİRDİR GÖLÜ tasarrufları, uygulamaya yansımaları, Eğirdir Gölü Yönetim Planından tutun, Eğirdir Gölü Özel Hükümlerine varana dek, neler yapılmış / neler yapılmamış, Revizyon sürecinde neler yaşanmış hepsi masada olacak...
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Fıstık biçimindeki Eğirdir Gölünü çevreleyen Yerleşim Birimine sesleniyorum...İlimize vali olarak atanan ve ayağının tozuyla ŞENER / ŞAHLAN / TARHAN' dan oluşan üç kişilik heyetimizi makamında kabul ederek, "EĞİRDİR GÖLÜ ÇALIŞTAYI" na çok olumlu yaklaşması, etkinliğin paydaşı olarak kendini konumlandırmasıyla desteklerini beyan etmeleri, ISPARTA' mız için bütün toplum kesimlerince büyük bir şans olarak değerlendirildi.
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İlk ziyaretimizi, SDÜ Rektörü, değerli bilim insanımız, sevgili hocamız Prof.Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI' yı ziyaretle başlamıştı...Rektör hocamızı, sözünü ettiğimiz EĞİRDİR GÖLÜ ÇALIŞTAYI ile ilgili değerlendirmesini, bir cümle ile anlatmak istersek, şöyle dememiz sanırım bir abartı olmayacaktır: "Kafamızdaki düşüncelerimizi, adeta bir şırınga ile aldı." Her türlü lojistik desteği sağlayarak, BABA' nın vasiyet gibi söylemini yerine getirmekte olduğunu, sevinerek gözlemliyorduk...
***
Göller Yöremizin, İçbatı Akdeniz' in en etkili NGO' su ve "DÜŞÜNCE ÜRETİM MERKEZİ" olan ISVAK ise, bu etkinliğin işaret fişeği idi ve de bir Lokomotif görevi üstlenmişti.
Etkinliğin her üç paydaşına da içten teşekkürlerimizi iletiyor, bu ÇALIŞTAY' ın yöremize, bölgemize, ülkemize ve tüm dünya insanına hayırlar getirmesini diliyoruz...
 
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