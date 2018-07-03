)- Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde yeni yapılacak olan Devlet Hastanesinin inşaat ihalesi gerçekleştirildi.Eğirdir’e yeni yapılacak olan Devlet Hastanesinin inşaat ihalesi İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İhale hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Baş, Eğirdir’e yeni yapılacak olan 75 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.Yeni yapılacak olan Devlet Hastanesi binasının, eski hastane binası arsasına (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon binası yerine) yapılacağını belirten Mustafa Baş, önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde ilgili firmaya yer tesliminin yapılacağını, yeni Devlet Hastanesi binası inşaatının tamamlanıp hizmete girmesinden sonra şimdiki hastane binasının yıkılacağını ifade etti.İHA