Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Eğirdir Çınaraltı Meydanında İbrahim S. yönetimindeki 32 ET 981 plakalı ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Emine K. olay yerine gelen ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. Emine K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.İHA