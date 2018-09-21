- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen programla İlköğretim Haftası kutlandı.Eğirdir'de düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Kale Meydanı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Süleyman Demirel İlkokulu öğretmenleri Önder Özdemir ve Bilge Tavaş tarafından çelenk sunuldu.Törene Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Abdürrahim Tan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhan Aslan, Okul Müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.2018-2019 Eğitim öğretim yılı İlköğretim haftası, Eğirdir’de bu yıl Süleyman Demirel İlkokulu - Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu program dahilinde okul bahçesinde kutlandı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Ali Rıza Akbay, “Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu başaramayan toplumların kaderi ise geri kalmışlığın çizgileri içinde kalmak olmuştur. Başöğretmen Atatürk’ün; ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünü aklımızda tutarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.İlköğretim haftası kutlamaları çerçevesinde Süleyman Demirel İlkokulu - Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı.Okulun 8. sınıf öğrencileri okula bu yıl başlayan 1.sınıf öğrencilerine kalem hediye ederek ellerinden tutup sıralarına götürdüler.Kaymakam Akdaş ve beraberindeki heyet sınıfları gezdiKutlamalarından ardından Kaymakam Abdullah Akdaş ve beraberindeki heyet 1.sınıf şubelerini ziyaret etti. Kaymakam Akdaş, çocukların istek ve taleplerini aldı. Bazı çocuklar Kaymakam Abdullah Aktaş’tan çanta, oyuncak istediler. Çocuklara soru soran Kaymakam Akdaş, öğrencilerin çok akıllı olduğunu ifade ederek, öğretmenlere de çeşitli uyarılarda bulundu.Akdaş, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılı olmasını temenni ederek sınıflardan ayrıldı.İHA