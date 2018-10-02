- Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde devam eden elma hasadı nedeniyle bereketli olsun yemeği düzenlendi.Eğirdir’in Yukarı Gökdere Köyü’nde devam eden elma hasadı için bereketli olsun yemeği ve Aşure etkinliği düzenlendi. S. S. Yukarı Gökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Akdaş, Kooperatif Başkanı Halil Doğan ve Köy Muhtarı Mehmet Özdemir’e elma hasadının bereketli olması dileklerini iletti.İHA