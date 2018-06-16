

- Eğirdir’de deniz bisikletine sınırlama getirildi



- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2 gün üst üste yaşanan ölümlü deniz bisikleti kazaları sonrasında Kaymakamlık deniz bisikleti kiralanmasına sınırlama getirdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan anons ve açıklamaya göre, “Eğirdir Gölü’nde 2 gün üst üste yaşanan boğulma tehlikesi ve boğulma olayı sonucunda, meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak gölde ikinci bir talimata kadar deniz bisikleti ve benzeri araçlarla göle açılmaya sınırlama getirildi” denildi.

Eğirdir’de yapılan bu anons sonrasında deniz bisikleti kiralanmasının süresi açıklanmayan bir süre yasaklandığı öğrenildi.



İHA