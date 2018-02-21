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Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi
ISPARTA
G.Tarihi: 20.02.2018 22:25
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böcüzade
  - Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi  
  - Eğirdir’deki 700 Harbiyelinin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine destek için Ankara’ya götürülme girişimi davasında esasa ilişkin savunmalar alınmaya başlandı  

 Isparta’da  Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara'ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14'ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına esasa ilişkin savunmaların alınmasıyla devam edildi.

  Sanık yakınları aranarak içeri alındı
  Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.

  SEGBİS ile katıldılar
  Hacı Mustafa Yazıcı Başkanlığı'ndaki Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
  Sanıklara, haklarındaki ByLock raporları ile itirafçı beyanları soruldu
  Başbakan Binali Yıldırım’ın avukatının da müdahil olduğu davada, ilk olarak mahkemeye ulaşan HTS kayıtları ile FETÖ terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock raporları ve itirafçılar tarafından verilen ifadeler, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tarafından sanıkların yüzlerine okundu. Okunan rapor ve belgelere göre sorular yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar, haklarındaki ByLock iddialarını reddeden bazı sanıklar, itirafçılarla mahkeme huzurunda yüzleşme talebinde bulundu.

  ‘Mor beyin’ incelemesi yapıldı
  Mahkeme Başkanı Yazıcı, ayrıca sanıklar hakkında detaylı bir inceleme yapıldığını, daha önce gündeme gelen ‘Mor beyin’ listesinin incelenmesi sonrasında, haklarında ByLock iddiaları bulunan sanıkların bu kapsamda yer almadığını açıkladı.
  Eski Tümgeneral Akkaya’ya makamındaki bilgisayardan girilen ‘17-25 Aralık Kumpası’ ve FETÖ’cü ‘Emre Uslu haberleri’ sorusu
  Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli olduğu sırada, makamındaki bilgisayardan okuduğu ’17-25 Aralık Kumpası’ haberleri ile FETÖ’cü ‘Emre Uslu’ hakkındaki haberlerin okunduğu raporları sorulması üzerine söz verilen sanık eski Tümgeneral Akkaya, “Eğirdir’de o tarihte görevli değildim. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda 2014 yılı Ağustos ayından itibaren göreve geldim” savunması yapıldı.

  Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına geçildi
  Duruşmada, önceki celselerinde kamu adına iddia makamı tarafından verilen mütalaanın tekrar edildiği belirtilirken, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına geçildi.
  Akşam saatlerine kadar devam eden duruşmaya, mahkeme heyeti tarafından yarın sabah 09.00’a kadar ara verildi.

  ISPARTA (İHA) 












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