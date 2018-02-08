Isparta’nın Eğir ilçesi İtalya'da yapılacak olan BIT Milano Turizm Fuarı'nda tanıtılacak.İtalya'nın Milano kentinde her yıl düzenlenen BIT Milano Turizm fuarına bu yıl Türkiye'deki Cittaslow Kentleri de yerini alacak. Cittaslow Türkiye temsilciliği olan Seferihisar Belediyesi öncülüğü ve İtalya Cittaslow ağı kurucu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek olan BIT Milano Turizm fuarında Isparta’yı Eğirdir Belediyesi temsil edecek. Fuarda Turizmin yanı sıra, dış pazar, seyahat acenteleri ile görüşme ve Ülkenin tanıtımına yönelik yemek ve kültürel zenginlikler de tanıtılacak.Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, “Cittaslow ile ilgili bir tanıtım faaliyetine daha imza atacağız. Ülkemizdeki Cittaslow üyesi olan 14 kentin tanıtımı ile İtalya Milano'da BIT fuarına Türkiye Cittaslow organizasyonu ile katılacağız. Şehrimizin tanıtımı ile ilgili sunum yapılacak ve ilçemizin de tanıtımını sağlayacağız” dedi.ISPARTA (İHA)