EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ KURSLARINA DESTEK

Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Halk Eğitimi Merkezince açılan yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.Eğirdir Stadyumunda Eğirdir Belediyemizin desteğiyle ilk kez açılan Okçuluk kursu büyük ilgi gördü. Çok sayıda başvuru alan kurs, 7 den 70'e herkese hitap etmekte olup, kursun önümüzdeki dönemde de kapasitesinin artırılarak devam ettirilmesi planlanıyor.Ayrıca Belediyemizin sağladığı ücretsiz servis ile kursiyer, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme dersleri almaya devam ediyor.Yaklaşık 95 kursiyer yararlandığı kurslar için Eğirdir Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan açılamada " Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Halk Eğitimi Merkezince ortaklaşa açılan yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.Kursların açılmasında ve devam etmesinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e , Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN'a ve Gölbelde Şirket Müdürü Ömer YILMAZ'a teşekkür ederiz" denildi.