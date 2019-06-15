Eğirdir Belediyesi Alanya'da Yerini Aldı

Bu yıl 19. su düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalinde Eğirdir Belediyemiz yerini aldı.Belediye Başkanımız Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN ve Belediye Meclisi Üyelerimiz Festivale katılmak üzere Eğirdir'den hareket etti. Standımızda Eğirdir Elması başta olmak üzere Elma Suyumuz ve Eğirdir'i tanıtıcı kültürel ürünler sergileniyor.Belediye Hal ve Özel Kalem Müdürümüz Eşref ÇATAL, Belediye Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ misafirlerle ilgileniyor.