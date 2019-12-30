EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ

VELİ GÖK’ÜN YENİ YIL MESAJI

"2019 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Bir yaprak misali ömürden kopan her yıl, yeni bir yılın başlangıcı demektir. Geçen bir yılın nasıl geçtiği önemlidir. Kendimize, ailemize, şehrimize, ülkemize ve insanlığa katabildiklerimizle mutluyuz. 2020 yılında tüm düşlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni yıl tüm ülkemize, milletimize ve Eğirdir’imize hayırlar getirsin, mutlu yıllar"