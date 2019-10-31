Öğrencilerin İsteklerini Dinleyen Başkan Veli GÖK Büyük Alkış Aldı.Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler Öğrencilerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında Belediye Başkanımız Veli Gök üniversiteli gençler ile buluştu.Programa Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Deniz Türköz Altuğ, SDÜ Genel Sekreteri Hikmet Şahin, yüksekokul öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.Açılış konuşmasını Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Türköz Altuğ; belediyenin desteklerinden dolayı memnuniyeti belirtirken üniversite ve belediye iş birliği ile Eğirdir’e bir Yaşlı Bakım Merkezi kazandırılması ve Eğirdir’li vatandaşlara hizmet konusunda belediyeye destek verebileceklerini belirtti.Belediye Başkanımız Veli Gök ise programdan çok memnun kaldığı belirtirken “Eğirdir’e vefa borcumuz var; bu ülkeye vefa borcumuz, bu gün sizlerle olmak ve böyle bir kalabalığın heyecanına ortak olmak beni rahatlattı beraber yapılacak çok işimiz var; el ele çalışacağız” dedi.Program; öğrencilerin soruları ve Başkan Gök’ün cevaplarıyla devam etti.Yerel Yönetimler Öğrencilerle Buluşuyor programı meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Türköz Altuğ’un; Belediye Başkanımız Veli Gök’e desteklerinden dolayı plaket vermesi ile son buldu.Programda Belediye Başkanımız Veli GÖK okul yıllarını ve muhasebeciliğe nasıl başladığını, anılarını öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin neşeli bir şekilde Belediye Başkanımızdan istek ve taleplerde bulunması Belediye Başkanımız Veli GÖK tarafından karşılık buldu. Talepleri not alan Belediye Başkanımız çözüm üretmek için önümüzdeki günlerde çalışmalarda bulunacak.Programdan sonra Eğirdir Belediyesi tarafından öğrencilere elma ikramında bulunuldu.