Eğirdir Belediyesi haber bülteni

EĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİ

TIEB 2019 ISPARTA BİSİKLET FESTİVALİ'NE Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere'de dahil Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 120 Bisikletçi katıldı.3 Gün sürecek olan TIEB 2019 Isparta Bisiklet Festivali dün Eğirdir Altınkum Plajına yaklaşık 120 Bisikletçinin kamp kurması ile başladı. Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi ve Aksu Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleşen festivalin ilk gününde akşam misafirlere akşam yemeği ile verilmesi ile başlandı. Yemeğe Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah BORCA, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ, Belediye Meclisi Üyelerimiz, Belediye Daire Müdürlerimiz ve çok sayıda misafir katıldı.Bugün sabah ise Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur BÜYÜKÇULCU, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin GÖZGÜN, Isparta Belediyesi Kültür Müdürü Fevzi ÖZDEMİR'inde katılımı ile kahvaltı programının ardından Eğirdir Altınkum Plajımızdan bisikletçiler pedalları çevirmeye başladılar. Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen ve 3 gün sürecek festival kapsamında yaklaşık 120 bisikletçi Eğirdir'in Altınkum Plajı ve Yeşilada olmak üzere doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf ve video çekimi yaparak paylaşımlarda bulundular.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK burada misafirlere start verilmeden önce yaptığı konuşmada; 'Sayın arkadaşlar, Belediye Başkan Yardımcılarım, değerli misafirlerimiz öncelikle İlçemize hoşgeldiniz, ben faydalı ve verimli bir program olduğuna inanıyorum, inşallah bundan sonraki süreçte daha sağlıklı bir çalışma olur, eğer sizleri mutlu edebildiysek bizlere ne mutlu, ben sizlere İlçemize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayrıca personelime göstermiş oldukları fedakarlıklar için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum, Allah kolaylık versin diyorum' dedi.Eğirdir Altınkum Plajında 3 gün sürecek olan TIEB 2019 Isparta Bisiklet Festivaline desteklerinden dolayı yetkililer ve bisikletçiler Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e ve personeline çok teşekkür ettiler.