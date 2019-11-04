ISPARTA VALİMİZ ÖMER SEYMENOĞLU, EĞİRDİR KAYMAKAMIMIZ ADEM ÇELİK VE BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK STARTI BİRLİKTE VERDİLER

Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları 01-03 Kasım tarihleri arasında Eğirdir Gölümüzde tamamlandı.4. Altın Elma yelken yarışlarının İlk gün startını Belediye Başkan Vekilimiz Veli Güngör verirken, ikinci gün startını Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik, Belediye Başkanımız Veli GÖK ile birlikte verdiler. Yarışlar boyunca yarışmacılara belediyemiz tarafından kumanya ve çorba ikram edildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Eğirdir 4. Altın Elma Optimist yarışlarına bu yıl Antalya Akdeniz Yelken Kulübü, Bodrum Yalıkavak Yelken Kulübü, Bodrum ERA Yelken Kulübü, Muğla - Bodrum Büyükşehir Belediyespor Yelken Kulübü ve ev sahibi olarak Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübünden toplam 66 sporcu katıldı. 3 gün boyunca süren yarışmaların sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.