TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

TED Isparta Koleji, Çocuk Edebiyatının bilinen isimlerinden’i ağırlamanın gururunu yaşadı.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan yazarımız, çeşitli sektörlerde çalışsa da yazmak ve okumak onun için en önemli işi oldu. İlk kitapları 2007 yılında yayımlandı. 2010 yılında Timaş Çocuk’ta basılmaya başlayan Şirin serisi ile geniş kitlelere ulaştı. TRT Çocuk’ta yayınlanmakta olan KARE çizgi filminin senaryolarını yazdı. Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptığı için gözlemleme fırsatı bulduğu sınıf ortamını hikayelerine yansıtan yazar halen Timaş Çocuk ve Doğan Egmont yayınevleriyle çalışmaktadır. Yazarın 70’ye yakın çocuk kitabı, 20’nin üzerinde çizgifilm senaryosu ve sahnelenen bir tiyatro eseri vardır. Çocuk kitapları ve çizgi film senaryoları yazmaya devam etmektedir.5. Ve 6. sınıf öğrencilerimiz yazarımızla yaratıcı düşünmenin kapılarını aralayıp hayal kurarak ruhunuzu istediğimiz her yerde dolaştırabileceğimizi ve bize bunu öğretenin kitaplar olduğuna yönelik farkındalığı atölye çalışmalarıyla hissettirek keyifli dakikalar yaşadılar.Yazarımıza bu güzel etkinlikleri için TED Isparta Koleji ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.