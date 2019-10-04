Isparta Eczacılar Odası Başkanı Saygın Garğın ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Yaklaşık 20 gün önce oda seçimini gerçekleştiren Eczacılar Odasının yeni yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Eczacılar Odası Başkanı Saygın Garğın, Başkan Başdeğimen ile geçmişte de ortak çalışmalar içinde olduklarını belirterek, “Bugüne kadar beraber çalışmalarımız vardı, bundan sonra da ortak çalışmalarımızın devam edeceğini belirtiyoruz” dedi.Bugüne kadar oda olarak yapılan çalışmalardan da bahseden Garğın, yeni yönetim olarak vizyonlarından bahsetti. 8 Kasım’da Isparta’ya bir tiyatro getireceklerini ve bu tiyatroya Başkan Başdeğirmen’i de davet eden Garğın, “Buradan elde edeceğimiz gelirin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Sizleri ve tüm Isparta halkını tiyatroya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, insan sağlığının en önemli unsurlarından birisinin de eczacılar olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Doktorlarımız ve eczacılarımız bizim için çok önemli. Ne zaman rahatsız olsak sizlere geliyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz güzel hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetiminize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık eylesin, başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizlerle beraber bize düşen ne varsa işbirliği içerisinde memleketimize gerekli hizmetleri yapamaya bizlerde hazırız. Davetiniz için teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.