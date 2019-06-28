Bebek araç gereçlerinden, gıdaya, oyuncaktan tekstile kadar birbirinden farklı ürün gruplarında binlerce çeşit ürünün bir arada bulunabileceğe Ebebek, Iyaş Bulvar AVM’de hizmete giren mağazası 28 Haziran -1 Temmuz açılışa özel! Her 200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki kazanma fırsatı yakala Iyaş Bulvar AVM'deki 850 metrekarelik yeni ebebek mağazası hizmete girdi. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren, bebeklere ve annelerine yönelik zengin ürün çeşitleri sunan ebebek, e-ticaret satış kanalının yanı sıra yeni mağazaları ile de ülke çapında büyümesini sürdürüyor.