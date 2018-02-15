Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama açıldı

E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama açıldı
ISPARTA 0
böcüzade

E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama açıldı

E-Devlet soyağacı sorgulama sayfası geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulmuştu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin gerçekleştirdiği çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.

 

Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu"nun sorgulama sayfası yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı.

 

TALEP OLUŞTURULARAK ALINACAK

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN...

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. 

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!
Isparta'danTürkiye’deki buzağı ölümlerine karşı battaniyeli çözüm
Isparta'da Binlerce Kitap Minik Okuryazarlara Ulaştı
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!
Milletin çocukları Komandolarla buluştu
Yapıda sıralı denetim!
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama açıldı
MHP Lideri Bahçeli, Başkan Günaydın’ı kabul etti
Isparta'da göçmen operasyonu
Isparta'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Eşi FETÖ’den tutuklanan, kendisi de ihraç edilen akademisyen uyuşturucuyla yakalandı
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ispartalı İmam Hatiplilerden şehitler için Hatm-i Şerif
Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkla mücadele
300 koyun projesinde öncelik onların
Milyonların maaşına ek zam geliyor!
Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek...
ISPARTA BY BAKKAL ELEMAN İLANI
ISPARTA'DA 120 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Meteoroloji’den Isparta için kuvvetli lodos uyarısı
KPSS'den 60 alan yaşadı
ISPARTA SGK'DAN BİLGİLENDİRME ZİYARETİ
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!10 Şubat 2018
Flaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyorFlaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyor09 Şubat 2018
KPSS'den 60 alan yaşadıKPSS'den 60 alan yaşadı13 Şubat 2018
19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!12 Şubat 2018
Milyonlara müjde! Bedava olacakMilyonlara müjde! Bedava olacak10 Şubat 2018
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilirKonut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir11 Şubat 2018
'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak12 Şubat 2018
Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü 13 Şubat 2018
Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!11 Şubat 2018
Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?09 Şubat 2018
Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... 14 Şubat 2018
Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemiHer sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi09 Şubat 2018
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSÜNE KARTLI BİNENE ZAM YOK!ISPARTA'DA HALK OTOBÜSÜNE KARTLI BİNENE ZAM YOK!08 Şubat 2018
E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyorE- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor08 Şubat 2018
Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü13 Şubat 2018
Tapu işlemlerinde yeni düzenlemeTapu işlemlerinde yeni düzenleme09 Şubat 2018
Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!11 Şubat 2018
Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli olduSoyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu12 Şubat 2018
Emekliye ikinci zamEmekliye ikinci zam10 Şubat 2018
Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağızNüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız10 Şubat 2018