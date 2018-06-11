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Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı

Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı
ISPARTA
G.Tarihi: 10.06.2018 22:01
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Isparta Düğün Salonları

  - Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı   
  - Eline demir korkuluk saplanan genci itfaiye kurtardı   
  - Duvardaki demir korkuluklar eline saplanan genç itfaiye tarafından kurtarıldı  
  
- Isparta’da duvardan atlamak isterken demir korkuluklar eline saplanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.   
  Isparta’da demir korkuluk bulunan duvardan atlamak isteyen gencin eline batan demir itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay bugün 19.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, duvardan atlamak isteyen M.K. isimli gencin bir anlık dikkatsizliği sonucu sivri korkuluk demirleri eline saplandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kesme aracıyla gencin eline saplanan demir korkuluk bölümünü kesti. 
  Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç hastaneye sevk edildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
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İHA
                                         
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