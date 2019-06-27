Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak

Belediye Başkanımız Veli Gök tadilatı tamamlanan Medrese'de incelemelerde bulunduBelediye Başkanımız Veli Gök, Başkan Yardımcımız Erhan Savran, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri, Gölbelde Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, Meclis üyeleri ve teknik ekip Medrese içerisinde incelemelerde bulundu. Hazırlanacak taslak proje Kaymakam Abdullah Akdaş'a sunulacak ve onaylandıktan sonra Dündar Bey Medresesi hizmete açılacak.Dündar Bey Medresesinde tadilat tamamlandıktan sonra, içerisinde nelerin yer alacağı konusu merakla bekleniyordu. Belediye Başkanımız Veli Gök, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri ve teknik ekip, Medrese içerisinde incelemelerde bulunup, içerisinde nelerin olacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.Medrese içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğüne 2 oda, Kuran Kursu, Eğirdir kitapları bulunduğu 1 oda, Turizm Bürosu, Bal mumu odası, halı ve kilim tezgahlarının kurulması, kalaycı, sinevizyon Eğirdir hikayesi, Gençlik Odası, Elma figürlü fotoğraf çekimleri, Eğirdir Fotoğrafları, Resim Sergileri ve 15 Temmuz Sergisi açılması konusunda heyet fikir birliğine vardı.