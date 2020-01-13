Düğün masrafları yükseldi! işte evlilik giderleri...

Düğün masrafları yükseldi! işte evlilik giderleri...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Düğün masrafları 50 bin TL'ye çıktı
Evlenirken düğün yapmak, zaten masrafın neredeyse yarısı. Gelinlik fiyatları 3 bin lira, damatlık fiyatları 1.500 liradan başlıyor. 5 bin liraya da düğün mümkün, yüz binlerce liralık düğün de. Her şeyde sınır bütçeniz ve zevkiniz...

Bu yaz evlenmeyi düşünenler için zaman çok daraldı. Gelinlik ve damatlık için değilse bile en azından düğün mekânı için kararın verilmesi, diğer ayrıntılar için harekete geçilmesi için çok fazla zaman kalmadı. Çünkü bütçeyi ona göre ayarlamak, düzenlemeleri yapmak gerek. Çünkü eve alınacak eşya, gelinlik hazır mı alınacak, diktirilecek mi? Düğün yemekli mi içecekli mi? Düğün fotoğrafçısının zamanı uygun mu? Hangi kuaföre gidilecek? Gelin ayakkabısı, damatlık, gelin çiçeği, arabası, ayakkabısı, evin eşyaları, karşılıklı takılar, yiyecek ve içecek ikramları ve hatta bahşişler... Gelin çıkarken, pasta kesilirken, yüzük takılırken, ve hatta yolda giderken karşılaşılacak bahşiş taleplerine de hazır olmak gerekiyor. Bu yılın fiyatlarına baktığımızda en az 50 bin liralık masraf gerekiyor evlenebilmek için. Tabii bu fiyata ev kirası falan dâhil değil. Eşyalar seçilirken ne “Bir kere alınıyor, en iyisi olsun” demek lazım, ne de “Bunu alalım da sonra değiştiririz” demek... Çünkü mobilyalar şimdi evladiyelik olmuyor. Model değişiyor, renk değişiyor ama öyle “hadi alalım” dediğinizde alınacak kadar küçük bedeller de değil. Onun için hem zevke hem ihtiyaca ve tabii hem de bütçeye uyması gerekiyor.
 
GENÇ KIZLARIN RÜYASI
Evet, gelinlik. Hazır dikilmiş ya da siparişle diktirme. Siparişle diktirmek, istediğinizin olmaması riskini de taşıyor, dikkat edin. Kiralık ya da satın alma arasındaki farklar çok fazla olmadığı için birçok genç kız alıp torunlarına saklamayı tercih ediyor. Hazır dikilmiş alacaksanız, önce fiyat ve model araştırması yapıp, mağazaya ondan sonra gitmekte yarar var. Dikilmiş gelinlikler 2 bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar ulaşıyor. Özel tasarımlarda fiyat 3 bin 500 liradan başlıyor ve on binlerce liraya kadar ulaşıyor. Damatlık fiyatları da 1.500 liradan başlıyor ama ortalaması 3 bin lira civarında. Lüks markaları tercih ederseniz, 10 bin liraya kadar bedeli ödemek durumundasınız.

EN UCUZUNDAN EVLİLİK GİDERLERİ
Düğün salonu    5.000
Geline takı    20.000
Gelinlik    4.000
Damatlık    2.000
Fotoğraflar    1.500
Gelin başı    750
Bahşişler    1.000
Salon takımı    10.000
Yatak odası    11.000
Oturma odası    4.500
Beyaz eşyalar    9.000
Halılar    5.000
Avizeler    3.000
Perdeler    4.500
 
GELİN ÇİÇEĞİ VE AYAKKABISI
Şimdilerde moda, salona gelişte ve sonrasında giyilecek ayakkabı olmak üzere en az 2 tane alınıyor. Gelinler beyaz ve topuklu ile salona gelip daha sonrasında gelinliği uzunsa daha rahat modele geçiş yapabiliyor. 250-500 arasında bir bedeli gözden çıkarmak gerekiyor. Gelin çiçeği de canlı ya da yapay olabiliyor. Ortalama 300 liraya mal oluyor. Gelin arabasını süsleme konusunda da mutlaka bir görseli çiçekçiye verin. Süsleme fiyatları 200 ile 500 lira arasında değişiyor. Tabii çiçek türüne göre.

GELİN ARABALARI ÇOK ÇEŞİTLİ
Kiralamalar, süslemeler, şoförlü ya da şoförsüz olmasına göre fiyatlar değişiyor. Böyle klasik bir araç da kiralayabilirsiniz, varsa kendiniz ya da yakınınızın arabasını süsletebilirsiniz. Böyle sadelikse tercihiniz, bir arkadaşınıza beyaz güller ve beyaz kurdele aldırıp yapma görevi verin derim.
VW:    600 TL
Klasik:    1.000 TL
Üstü açık:    1.200 TL
VIP:    900 TL
Limuzin:    2.000 TL

KUAFÖRDEN AĞLAYARAK ÇIKMAYIN
Kuaför en önemli detaylardan biri. Düğünden en az 1 ay önce karar vermenizi tavsiye ederim. Öncesinde ne istediğinizi kuaföre anlatın, bir deneme yaptırın ki son dakika kuaförden ağlayarak çıkmayın. Yapılan işlem aynı ama ‘gelin başı’ deyince fiyatlar uçuyor. Bu yıl 500 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Tabii makyaj dâhil ve hariç paketler var. Bunların ayrıntılarını mutlaka sorun.

PASTA VE İÇECEK Mİ YEMEKLİ DÜĞÜN MÜ?
Düğünün en az masraflısı bile gençler için aylarca ödenecek borç anlamına gelebilir. Sadece kuru pasta ve içecek ikramı dahi en ucuzundan 5 bin liradan başlıyor. Düğünü yemekli yapmaya kalktığınızda ise kişi başı 30 liradan başlıyor ve üst sınırı belli değil. 500 kişilik bir davetli grubu için en az 15 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor yemekli düğünde. Salona gelip giderken ve düğün sırasındaki bahşişleri de hiç azımsamayın. En az 1.000 lira hazırlamalısınız.

15 PROGRAMLI OLSA DA 3 PROGRAM KULLANIYORUZ
Beyaz eşya alırken en fonksiyonlu, en çok programı olan diye bakmamak gerek. Çünkü program arttıkça fiyat da yükseliyor. Düşünün, evde çamaşır makinesinde şu an kaç program kullanıyorsunuz? Kısa yıkama, ön yıkamalı, elde yıkama. Belki birkaç da sıkma programı, o kadar. Bulaşık makinesinde de öyle. Kısa ve detaylı yıkama. Bu nedenle 15-20 program parası ödemeye hiç gerek yok. Televizyonda da öyle. Kullanmayacağınız özelliklere sırf “almışken o da olsun” diye para vermemek gerek.

DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI EN ÖNEMLİ DETAY
Düğün bittikten sonra bir ömür anı olacak şey fotoğraf ve videolar... Onun için fotoğraf çekimi için mekâna, fotoğraf ve video kalitesine dikkat edin. Mutlaka önceki çekimlerine bakın. Önceden bir miktar ödeme yapabilirsiniz ama asıl ödemeyi teslim alırken yapın ve düğün sırasında fotoğraf ve video çekimini takip etmesi için bir yakınınızı görevlendirin. Fiyatlar çekim, mekan derken 1.000 liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar ulaşıyor. Düğün fotoğrafçınız iyi değilse, sonuç da iyi olmayacak ve ömür boyu o fotoğraflara bakıp üzüleceksiniz.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
 
 
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