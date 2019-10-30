Isparta, önemli bir eğitim programına ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Türkiye’nin insansız araçlar sektöründeki eğitim ve çözüm merkezi Huma Academy,(Drone Pilotluğu)kapsamında Isparta’ya geliyorDünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında gösterilen insansız araçlar sektörünün Türkiye’deki öncü eğitim kuruluşu Huma Academy, ‘İnsansız Hava Aracı Sistem Operatörlüğü’ Eğitim ve Lisans Programı için Isparta’ya geliyor. Kente insansız araçlar sektöründe lisanslı birçok profesyoneli kazandırmaya hazırlanan program, 2-3 Kasım tarihleri arasında Türkiye Makine Mühendisleri Odası Isparta Şubesi’ndeki eğitim salonlarında gerçekleştirilecek.Tüm dünyada hızla büyüyen insansız araçlar sektörünün, yakın gelecekte tarımdan inşaata, ulaştırmadan enerjiye, emlaktan madenciliğe kadar birçok sektörde farklı iş kollarıyla parlak bir geleceğe sahip olduğu ifade ediliyor. Muteber kaynaklarca yayınlanan birçok araştırma raporu; insansız araçların mevcut ekonomisini üç yıl içerisinde en az üçe katlayacağına dair çarpıcı veriler sunuyor. Bununla birlikte ticaret veya hobi amacıyla drone kullanan mevcut kullanıcıların ise drone uçuşları süresince herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları maksadıyla ehliyet almaları, SHGM, valilikler ve kolluk kuvvetlerince şart koşuluyor.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) İnsansız Hava Araçları alanında 45 numaralı eğitim ve lisans yetkisine sahip kuruluşu olan Huma, tüm dünyada son yılların en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak gösterilen insansız araçlar sektöründe otomasyon ve danışmanlık faaliyetleri göstermesinin yanı sıra, eğitim ve sertifikalandırma programlarıyla da yeni doğan ve hızla büyüyen bu sektörün insan kaynağını oluşturacak profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.Kurulduğu 2018 yılından bu yana Türkiye’nin 33 farklı ilinde 100’e yakın eğitim gerçekleştiren Huma Academy; uzman eğitmen kadrosu ile eğitimler süresince katılımcılara SHGM müfredatına uygun bir eğitim programı kapsamındain yanı sıra,vemodülleri sunuyor. İçerik odaklı eğitim yaklaşımı ile katılımcılarına Türkiye’nin en zengin insansız araçlar eğitim içeriğini sunan programın sonunda katılımcılar İHA0 veya İHA1 olmak üzere iki farklı tipte ‘Ticari İHA Pilot Lisansı’ (Drone Ehliyeti) alabiliyor. Resmi ve süresiz geçerliliğe sahip lisansların yanı sıra katılımcılara ‘Amatör Radyo ve Telsizcilik Belgesi’ ve ‘Huma Katılım ve Başarı Belgesi’ veriliyor.+90 541 905 68 07’yi arayabilir, www.humatr.com/iletisim adresinden iletişim formu doldurabilir veya sosyal medya üzerinden iletişim kurmak için @humatrcom adresindeki Instagram sayfası ile iletişime geçebilirsiniz.