Dolar düştü borsa uçtu! Merkez kılıcını çekti

10 milyar dolarlık likidite adımları ve geçen haftaki toplantının ardından Merkez Bankası sadeleşmeyi de başlattı. Dolar 4.56’ya indi, borsa uçuşa geçti.





Merkez Bankası'nın faizde sadeleşme adımının ardından bankalararası piyasada dolar 4,56, euro 5,30 civarında hareket ediyor.



Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşı, nisan ayının son haftasında başladığı proaktif duruşu geçen haftaki olağanüstü toplantı ile pekiştiren Merkez Bankası, dün tarihi adımlarından birini attı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla pazar akşamı finansçılarla bir araya geldiği toplantıda mesajını verdiği sadeleşme adımını gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın sadeleşme operasyonu piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ekonomiye ilk günkü katkısı yaklaşık 100 milyar TL oldu.





TÜRK LİRASI YÜKSELİŞTE LİDER



Dolar gün içerisinde yüzde 3.2 değer kaybederek 4.56 TL'ye kadar geriledi. Türk Lirası, dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan para birimi olurken, 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 14.81'den 14.11'e geriledi. Dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da da endeks yüzde 3.22 yükseldi. Dolardaki düşüşün etkisiyle dış borcun TL cinsinden değeri 64 milyar lira azalırken, borsadaki şirketlerin piyasa değeri 24 milyar lira arttı. Tahvil-bono piyasasında yaşanan faiz düşüşünün de olumlu katkısı 6 milyar lira civarında gerçekleşti.



YABANCI ALGISI POZİTİF



Ekonomistler, sadeleşme adımının Türk Lirası varlıklar ve yabancı algısı açısından pozitif olduğunu söyledi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "TL varlıklarına yönelik toparlanma hız kazanabilir" dedi.



TEK FAİZE GEÇİLİYOR



Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini bildirdi. Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faizi, 1 Haziran itibarıyla politika faizi olarak mevcut yüzde 16.5'e eşitlenecek. Açıklamada, "Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla artı eksi 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir" denildi. 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu ile tamamlanması beklenen sadeleşme süreciyle, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7.25'ten 15'e, politika faizi olacak bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 8'den 16.5'e, faiz koridorunun üst bandı yüzde 9.25'ten 18'e, geç likidite penceresi ise yüzde 19.5'e çıkacak.



4.30'UN ALTINA GERİLEYEBİLİR



Merkez Bankası'nın iletişimini netleştirdiğini belirten GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, öngörülebilirliğin de arttığını söyledi. Erkan, "Fonlamayı geç likidite penceresinden haftalık repoya yönlendirmesi, para politikasında aktif bir rol üstlendiğine ve bağımsızlığına dair yatırımcılara daha çok ikna edebilir" dedi. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, dolardaki düşüşün devam edeceğini belirtirken, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya ise doların 4.30'a inebileceğini söyledi.



MERKEZ ADIM ADIM DEVREDE



25 NİSAN

PPK toplantısında geç likidite penceresi faizi yükseltildi.



7 MAYIS

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 55'ten 45'e düşürüldü.



9 MAYIS

Döviz depo ihalelerinde tutar 7.5 milyar dolara çıktı.



9 MAYIS

Vadeli döviz opsiyon satım tutarı 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara yükseldi.



16 MAYIS

Piyasalardaki sağlıksız fiyat oluşumunun takip edildiği mesajı verildi.



23 MAYIS

PPK olağanüstü toplandı, faiz 3 puan yükseltildi.



24 MAYIS

TL uzlaşmalı vadeli döviz vadeli döviz satım tutarı 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıktı.



25 MAYIS

Reeskont kredilerinde kur sabitlendi.



28 MAYIS

Para politikasında sadeleşme tamamlandı.



KAYNAK

SABAH