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DOĞU PERİNÇEK ISPARTA'DA İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEK
DOĞU PERİNÇEK ISPARTA'DA İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEK
Doğu Perinçek Isparta'da!
ISPARTA
Tarih:
09.03.2018 14:01
G.Tarihi:
09.03.2018 14:13
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Doğu Perinçek Isparta'da Okurlarıyla Buluşuyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günleri saat 13.00'da
Isparta 2. Kitap Fuarı'nda Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzalayacak.
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