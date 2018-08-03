“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”

'Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi' tamamlandı

“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
ISPARTA
G.Tarihi: 03.08.2018 17:42
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Isparta Düğün Salonları

  - 'Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi' tamamlandı   
 
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Kızıldağ Millî Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi projesi, 18-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında başarılı bir şekilde hayata geçirildi.   
  Proje etkinlikleri Kızıldağ Millî Parkı, Beyşehir Gölü, Pınargözü Mağarası, Kubad-ı Abad Sarayı, Eşrefoğlu Camii, Köşk Kaplıcaları, Eflatun Çeşmesi, Kız Kalesi, Tarihi Köşk Kaplıcaları, Zindan Mağarası, Kovada Gölü Millî Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Aksu Zindan Mağarası, Gölcük Tabiat Parkı ve ISUBÜ Orman Fakültesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yürütüldü. 
  Projenin Temmuz ayında gerçekleştirilen etkinliklerine, 515 başvuru arasından seçilerek katılmaya hak kazanan; çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenler, kamu personeli ve lisans-lisansüstü öğrencilerine Doğa Eğitim Sertifikası verildi. 

  “Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır” 
  ISUBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Isparta ve çevresinde milli parklar başta olmak üzere, korunan doğal varlıklar, kültür ve medeniyet eserlerinin sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için eğitim ve farkındalık oluşturma gayesiyle proje hazırladıklarını söyledi. Projenin TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındığına atıf yapan Ünal, çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Projedeki eğitim modelimiz doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her parçasına katıldığı, eğitimin dört duvara takılmayıp her yerin eğitim alanı, her anın da eğitim zamanı olduğu bir yaklaşımı benimsemektedir. Esas amacımız, hedef kitlemizi eğitimin nesnesi olmaktan çıkartıp, öznesi haline getirmektir. Tamamen katılımcılık çerçevesinde ve doğa laboratuvarı mantığıyla planlanmış etkinliklerimizde, hedef kitlemizin, doğayı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek için açık havada ve doğal ortamlarda gözlemler yaparak, temas ederek, duyarak ve hissederek öğrenmeleri tarzında gerçekleştirilmiştir. Proje hedeflerimize uygun tarzda hazırlanmış eğitici dramalarla zenginleştirilmiş etkileşimli ve eğlenceli uygulamalarla sunarak anlaşılır, uygulamalı, doğanın içerisinde merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi, doğa sevgisinin artarak devamı ve doğanın dilinin en anlaşılır şekilde yeni bireylere aktarılmasına öncülük etmek, projenin ana amacını oluşturmuştur. Hedefimiz doğaya daha duyarlı ve koruma bilinci yüksek bireylerin hâlihazırdaki bilgilerini artırmaktı. Proje alanı ve çevresinde bulunan doğal çevre, flora ve fauna, jeoloji, coğrafya vb. doğa ile ilgili konuları uygun etkinliklerle uygulamalı şekilde verdik. Doğa bilimleri konularında gerçekleştirdiğimiz gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırdık.” 
  Proje etkinliklerinin bir etabına SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşat Selbaş ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Fakir de katıldı. 
 
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İHA                         
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