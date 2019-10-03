Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret

Diyanet-Sen Isparta Şubesi Başkanı Osman AKÇİL ve Yönetim Kurulu, “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’ i makamında ziyaret etti.Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası için belirlenen “Cami ve Hayat” teması çerçevesinde, camilerimizin ve din görevlilerimizin vatandaşlara dini hizmet konusu görüşüldü.Ziyaretin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları adına İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’ e çiçek takdim edildi.