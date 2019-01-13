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DİKKAT! ISPARTA'DA ÇOK ÖNEMLİ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

DİKKAT! ISPARTA'DA ÇOK ÖNEMLİ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
ISPARTA 0
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KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
 
        Kan bulunamadığından yaşamını kaybeden kişiler açısından kan bağışı çok önemlidir. Tüm dünyada hastalıklar yada kazalar sonucunda, kan bulunamadığı için çok sayıda insan yaşamını kaybetmektedir. Kan bağışı, hem kan ihtiyacı olan kişiler, hemde bağışı yapan kişi açısından sağlıklı bir yapıya sahip olmak için çok önemlidir. Kan çok değerli bir ilaç gibidir ve sadece insandan temin edilebilmektedir. Bu bakımdan kan bağışının önemi yüksektir.
        Kış şartlarından dolayı kan bağışının azaldığı dikkate alınarak, İlimizde Türkiye Kızılayı tarafından yürütülmekte oan "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin temini için 14-19 Ocak 2019 tariheri arasında kan bağışı kampanyası düzenlenecektir. 
        14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet  Meydanı'nda düzenlenecek kan bağışı kampanyasına katılmanızı rica ederim.
 
 
   
Ömer SEYMENOĞLU
    Isparta Valisi              
 
 
 
11.01.2019             Yer: Yalvaç Anlatan Meydanı     Saat: 10:00-18:00
12-13.01.2019        Yer: Eğirdir Çınaraltı                   Saat: 09:30-18:00
14-19.01.2019        Yer: Isparta Valilik Önü               Saat: 09:30-18:00
20.01.2019             Yer: Deregümü Köyü                  Saat:10:00-18:00
 
 
Kan bağışı için Kızılay kan bağış noktalarına geçerli kimlik belgesi ile gelen bir kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra kan bağışını yapmakta, tüm bu süreç yaklaşık 20dk sürmektedir. 
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