KAN BAĞIŞI KAMPANYASI



Kan bulunamadığından yaşamını kaybeden kişiler açısından kan bağışı çok önemlidir. Tüm dünyada hastalıklar yada kazalar sonucunda, kan bulunamadığı için çok sayıda insan yaşamını kaybetmektedir. Kan bağışı, hem kan ihtiyacı olan kişiler, hemde bağışı yapan kişi açısından sağlıklı bir yapıya sahip olmak için çok önemlidir. Kan çok değerli bir ilaç gibidir ve sadece insandan temin edilebilmektedir. Bu bakımdan kan bağışının önemi yüksektir.

Kış şartlarından dolayı kan bağışının azaldığı dikkate alınarak, İlimizde Türkiye Kızılayı tarafından yürütülmekte oan "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin temini için 14-19 Ocak 2019 tariheri arasında kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.

14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kan bağışı kampanyasına katılmanızı rica ederim.







Ömer SEYMENOĞLU

Isparta Valisi







11.01.2019 Yer: Yalvaç Anlatan Meydanı Saat: 10:00-18:00

12-13.01.2019 Yer: Eğirdir Çınaraltı Saat: 09:30-18:00

14-19.01.2019 Yer: Isparta Valilik Önü Saat: 09:30-18:00

20.01.2019 Yer: Deregümü Köyü Saat:10:00-18:00





Kan bağışı için Kızılay kan bağış noktalarına geçerli kimlik belgesi ile gelen bir kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra kan bağışını yapmakta, tüm bu süreç yaklaşık 20dk sürmektedir.