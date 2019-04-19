Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu



Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini Savcı, Binbaşı, Başçavuş ve Jandarma personeli olarak tanıtan ve dolandıran şüpheliler ile ilgili sorumluluk bölgemizde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılabilmesi, suç ve suç unsuru delillerin elde edilebilmesi ve olaylara karışan şüphelilerin yakalanabilmesi için oluşturulan teknik ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde:

Eğirdir İlçesi Tepeli Köyü ve Sorkuncak Köyünde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının iki şüphelisi takip neticesinde yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Vatandaşlarımızın buna benzer mağduriyet yaşamaması için il J.K.'lığınca gerekli çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtir, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için saygıyla arz ederiz.

