T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüz yol ağına dahil; 685 - 03 K. K. No.lu İsparta -Antalya (Dereboğazı) yolunun 8+500 - 9+500 kilometreleri arasında bulunan Kazak 1 ve Kazak 2 Tünellerinin giriş alınlarında ve kemerlerinde bulunan taş kaplamaların bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.

Bu nedenle söz konusu kesimde, 16.07.2018 - 05.08.2018 tarihleri saat 08:00 - 17:00 saatleri arasında ulaşım tünel içerisinden tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.