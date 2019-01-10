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Dikkat 2. El otomobil alacaklar sil baştan değişiyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor...

Dikkat 2. El otomobil alacaklar sil baştan değişiyor
ISPARTA
G.Tarihi: 10.01.2019 18:06
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
2019 yılı Ağustos ayı itibaren ikinci el araç alış satış işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Hayta geçecek olan yeni düzenleme ile artık herkes galericilik yapamayacak ve ekspertiz raporu zorunlu hale gelecek

İkinci el otomobil satışlarıyla ilgili 2018 Şubat ayında yayınlanan yönetmelik bu yılın Ağustos ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni dönemle beraber satış işlemlerinde ekspertiz raporu zorunlu olacağı gibi araçlara garanti de verilecek. İstanbul Galericiler Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, yeni düzenleme ilgili detayları Haber7.com'a anlattı

İkinci el araç alırken vatandaşın yaşadığı sıkıntı ve korkuları ortadan kaldıracak düzenleme hayata geçiyor. Düşürülmüş kilometre, pert kayıtlı araç ve hasar gizleme gibi durumlar tamamen tarih olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla beraber artık her önüne gelen galericilik yapamayacak. Belirlenen kurallar dışındaki arabaların satışı gerçekleşmeyecek. Galericilik yapmak isteyenler yetki ve yeterlilik belgesi alacak.

EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU OLUYOR

Yeni düzenleme ile beraber hem galeriye araç satarken hem de alırken TSE belgeli işletmeler ve ustalar tarafından verilen ekspertiz raporu zorunlu olacak. Öte yandan Bu raporu verenler aracın gerçek durumunu yansıtmasından sorumlu olacak. 

GARANTİ VERİLECEK

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

Garanti kapsamındaki parçalarda meydana gelen arızalar en fazla 30 iş günü içinde giderilecek.  Motosikletler için bu süre azami 20 iş günü olacak. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar, satıcı tarafından karşılanacak.

GARANTİ KAPSAMI OLAN DURUMLAR

Ancak  aracın olağan kullanımı nedeniyle oluşabilecek, kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar gibi durumlar garanti kapsamında olmayacak.

BELEDİYELER TARAFINDAN AÇILIP İŞLETİLECEK

Hayata geçecek düzenleme ile beraber İkinci el motorlu kara taşıtı pazarları belediyeler tarafından kurulup işletilecek. 


Konu ile ilgili Haber7.com'a açıklamalarda bulunan İstanbul Oto Galericileri Odası Başkanı Kenan Taşılağ, yeni düzenleme ile sektördeki hem esnaf tarafından hem tüketici tarafından yaşanan sorunların yüzde 95'nin geride kalacağını belirterek, profesyonel bir galericilik sisteminin hayata geçeceğini söyledi.

Taşlıdağ,  "Biz bu yönetmeliğin hayata geçmesini istiyoruz. Yeni düzenleme hem esnafımızın hem de vatandaşımızın sorunlarına çözüm olacak ve güvenli bir ticaretin önüne açacak. Şöyle ki artık her önüne gelen galericilik yapamayacak. Şuan herkes araç alım satımı yapıyor, bu da sektörde bir güvensizlik ve mağduriyet oluşturuyor. "

Yönetmelikte iki önemli husus var, Bunlarda biri yetki belgesi diğeri ise yeterlilik belgesi...

Yetki belgesini Ticaret Bakanlığımızın il müdürlükleri verecek bu toplu iş yerlerinde olan galericilere yönelik olacak. Yani artık mahalle aralarındaki galericiler bu yetki belgelerini alamayacaklar. Biz bu işle uğraşan herkesin toplu işlerinde olmasını istiyoruz, ancak galericiler sitelerini özel firmalar yaptıkları için küçük esnaf arkadaşlarımız buralardan yer alamıyorlar bir de yetersiz alan var. "

"İkinci olarak Yeterlilik belgesi durumu var, biz bunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıraklık eğitim merkezileri tarafından verilmesini ve süre konulmamasını istiyoruz. Bu belgenin 5 yıl süresi var ve her 5 yıl da yenilemek gerekiyor, biz yeterlilik belgesinin okul diploması gibi süresiz olmasını istiyoruz."

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ RAHATLAYACAK

"2. el araç alım satımında ekspertiz raporlarının zorunlu olması hem esnafımızı hem de vatandaşımızı rahatlatacak. Esnaf arkadaşlarımız sattıkları araca garanti veremez, bu ayrı bir uzmanlık gerektiriyor.  Motoru, şanzımanı kaportası hepsi ayrı… Bunun için garanti belgesini eksper firmalarının vermesini istiyoruz. Garanti süresi daha önceden 100 bin km’ydi bu şimdi 5 bin km veya 3 ay olarak güncellendi."

PERT ARAÇLAR GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLSİN

"Ayrıca gündeme pek gelmeyen bir konu var, o da sigorta firmaları tarafından piyasa tekrar sürülen pert kayıtlı araçlar. Hem vatandaş hem de esnaf en çok bu konudan şikayetçi. Şu anda yönetmelikte yok ama biz pert kayıtlı araçların piyasaya hiç girmeden geri dönüşüme gönderilmesini taraftarıyız."

İKİNCİ EL ARAÇLARDAKİ FİYATLAR...

"Şu anda herkes araba alıp satıyor ve herkes kendi fiyatını kendi belirliyor.  Aracını satışa çıkaracak biri benim aracım daha temiz diyerek daha yüksek fiyat yazıyor ve piyasa yükseliyor. Ancak bu araç neye göre hangi rapora göre temiz. Öte yandan yılda 3 araç alım satım sınırlaması var ancak bu anne, baba ve eşlerin üzerine vekalet yoluyla araç almak suretiyle deliniyor. Yeni yönetmelik ile beraber galericiliğe gelecek standartlar bu konuda da olumlu yansımalara neden olacak."

TAKASBANK SİSTEMİ DEVREYE GİRSİN

İkinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılıklar ve mağduriyetlere de dikkat çeken Taşlıdağ, "Biz alım-satım işlemlerinde Takasbank'ın devreye girmesini istiyoruz. Vatandaş parasını verdiği zaman bankaya yatırsın satışını alsın ve o banka üzerinden para karşı tarafın hesabına geçsin. Notere gidildiğinde parayı havale ediyorsun ama kimin adına  havale edildiği bilinmiyor. Sadece aldım, aldım ve verdim, verdim... İmzayı atıp çıkıyor ertesi günü mahkemelerde uğraşmak zorunda kalıyor." dedi.

İŞTE YENİ DÜZENLEMEDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

-Galerici olmak için yetki ve yeterlilik belgesi.

-İkinci el otomobile 3 ay-5 bin km garantisi.

- Büyük arızanın faturasını satıcı ödeyecek.

-Ekspertiz raporu zorunlu olacak ve raporu veren sorumlu olacak

-Boyalı parçalar, kilometre değişikliği teslim belgesine yazılacak.

 -Otomobil satışında komisyonlara üst sınır getirilecek.

-Garantideki parçalarda arıza 30 günde giderilecek.

 -Kalitesiz yakıt kullanımı arızası garanti kapsamında olmayacak.

 -Apartman altına galeri açılamayacak.

- LPG'li araçlar açık alanda satılacak.

- Sigortasız araç satışı yapılamayacak..
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