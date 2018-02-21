Devletten herkese özel destek

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere ve muhtaçlara farklı isimler altında destek sağlıyor. Toplu paranın yanında, düzenli maaş da sağlayan devlet bu yolla aile bütçesine katkı sağlıyor...

HASTASINA BAKANA

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1085 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ yazması şart.

İŞSİZ ANNEYE ÖDEME

Devlet, anne olanlara çocuk sayısına göre 600 liraya kadar doğum yardımı yapıyor. Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. 149 lira da süt parası ödeniyor.

ÇALIŞAN ANNEYE 5050 LİRA

Çalışırken anne olanlara yapılan ödeme, doğum izninin kullanıldığı dönemi kapsıyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli. Bu durumda örneğin asgari ücretli bir anneye en az 4425 lira ödeniyor. Bu parayı e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Süt ve çocuk parasıyla toplam ödeme 5050 lira oluyor.

ÇEYİZ PARASI 24 MAAŞ



Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda ‘çeyiz parası’ ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor ve 24 maaş tutarında toplu çeyiz parası veriliyor. Başvuru SGK’ya yapılıyor.

'EV'LENENLER YAŞADI

Devlet ‘konut hesabı’ açıp 3 yıl düzenli ödeme yapanlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 20’sine kadar katkı ödüyor. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkıyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, bankada çeyiz hesabı açtırabiliyor. En az üç yıl bu hesaba düzenli ödeme yapanlar, evlendikten sonra altı ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. Burada devlet katkısının üst limiti 7500 liraya çıkacak. Evlenecek çiftler bu yardımlardan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Böylece ev ve çeyiz yardımının miktarı 55 bin TL’ye çıkıyor. Yardım alabilmek için bankalara başvurmak yeterli.

İŞSİZE GÜNDE 54 TL

İşkur, İş Başı Eğitim Programı kapsamında işsiz vatandaşları hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 54 TL kazanmalarına olanak sağlıyor. Başvurular İşkur’a yapılıyor. Kayıt altına alınan işsiz, uygun bir iş bulununca çağrılıyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bunun için 15 yaşını tamamlamak yeterli.