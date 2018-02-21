Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Devletten herkese özel destek

Devletten herkese özel destek
ISPARTA 1
böcüzade

Devletten herkese özel destek

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere ve muhtaçlara farklı isimler altında destek sağlıyor. Toplu paranın yanında, düzenli maaş da sağlayan devlet bu yolla aile bütçesine katkı sağlıyor...

 

HASTASINA BAKANA

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1085 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ yazması şart.

 

İŞSİZ ANNEYE ÖDEME

Devlet, anne olanlara çocuk sayısına göre 600 liraya kadar doğum yardımı yapıyor. Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. 149 lira da süt parası ödeniyor.

ÇALIŞAN ANNEYE 5050 LİRA

Çalışırken anne olanlara yapılan ödeme, doğum izninin kullanıldığı dönemi kapsıyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli. Bu durumda örneğin asgari ücretli bir anneye en az 4425 lira ödeniyor. Bu parayı e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Süt ve çocuk parasıyla toplam ödeme 5050 lira oluyor.

ÇEYİZ PARASI 24 MAAŞ
 
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda ‘çeyiz parası’ ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor ve 24 maaş tutarında toplu çeyiz parası veriliyor. Başvuru SGK’ya yapılıyor.

'EV'LENENLER YAŞADI

Devlet ‘konut hesabı’ açıp 3 yıl düzenli ödeme yapanlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 20’sine kadar katkı ödüyor. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkıyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, bankada çeyiz hesabı açtırabiliyor. En az üç yıl bu hesaba düzenli ödeme yapanlar, evlendikten sonra altı ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. Burada devlet katkısının üst limiti 7500 liraya çıkacak. Evlenecek çiftler bu yardımlardan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Böylece ev ve çeyiz yardımının miktarı 55 bin TL’ye çıkıyor. Yardım alabilmek için bankalara başvurmak yeterli.

İŞSİZE GÜNDE 54 TL

İşkur, İş Başı Eğitim Programı kapsamında işsiz vatandaşları hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 54 TL kazanmalarına olanak sağlıyor. Başvurular İşkur’a yapılıyor. Kayıt altına alınan işsiz, uygun bir iş bulununca çağrılıyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bunun için 15 yaşını tamamlamak yeterli.

Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar1
Onay Bekleyenler1
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek
3 çocukluya 1300 TL
Eğirdir Masterler, Antalya yolcusu
Devletten herkese özel destek
Erken emeklilikte bu şarta dikkat!
Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi
‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı
Burdur'da ​Cuma pazarını 42 yıldır duayla açıyorlar
Emeklilere maaş ayarı! Toplu ödeme planı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
İşsizlik maaşında yüzde 80 sınırı
Günaydın, altyapı çalışmalarını inceledi
Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları
ISPARTA İHRACATÇILARINA YEŞİL PASAPORT VERİLDİ
Isparta'da Huzurevinde “Kütüphanemiz Bize Geliyor” Projesi
Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması
SDÜ araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı
İşçi başına 2.029 TL destek
Emekliye 355 lira
Esnafa erken emeklilik
Eşi ölene çift maaş
Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu
ISPARTA’YI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUM
Isparta’daki şapkalı telefon hırsızı tutuklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecekHerkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek17 Şubat 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ20 Şubat 2018
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!Hastane koridorlarında sabahlamaya son!17 Şubat 2018
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacakBinlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak15 Şubat 2018
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiyeMemur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye15 Şubat 2018
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecekDoğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek14 Şubat 2018
Çalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı varÇalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı var17 Şubat 2018
ISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSU16 Şubat 2018
Yeni evleneceklere 55 bin lira!Yeni evleneceklere 55 bin lira!17 Şubat 2018
İşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı listeİşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı liste16 Şubat 2018
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı20 Şubat 2018
Kimler yaştan emekli olabilir?Kimler yaştan emekli olabilir?17 Şubat 2018
Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!17 Şubat 2018
Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!15 Şubat 2018
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!15 Şubat 2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!15 Şubat 2018
Eşi ölene çift maaşEşi ölene çift maaş20 Şubat 2018
Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu 19 Şubat 2018
Bakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatıBakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatı17 Şubat 2018
Isparta^da trafik kazası!Isparta^da trafik kazası!18 Şubat 2018