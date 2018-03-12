Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!

İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programlarına katılan gençler destekleniyor.

Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı veriliyor.



Yeni düzenlemeyle; siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılan gençlerin günlük 75 lira cep harçlığı alması sağlanacak. İŞKUR, bu alanlarda işbaşı eğitim programı gerçekleştirecek.



Bu programlara katılan 18-29 yaş arası gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek.



Normalde işbaşı eğitim programlarına katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira alıyor..