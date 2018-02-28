Devlet harekete geçti! İşsize 10 bin TL

İstihdamda kupon uygulamasına geçiliyor. Yeni uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülecek.

İşkur’un yürüttüğü mesleki eğitimve işbaşı eğitim programları yeni modelle birleştirilecek ve mesleki eğitimin içeriği işverenlerin talebine göre belirlenecek. Proje 2 yıllığına uygulanacak ve 8 aylık sürelerle eğitimler düzenlenecek. Böylece gençler hem eğitim görecek hem de aktif işgücüne katılacak. Eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı eğitim kurumları verecek.

GARANTİ İŞ İMKANI

Kupon yönteminin koordinasyonunu Çalışma Bakanlığı sağlayacak. Yeni uygulamanın en güzel tarafı eğitim alan gençlerin, eğitimin hemen ardından işe başlatılacak olması. Yani iş garanti. Eğitimi veren kurum, işe yerleştirme garantisi vermesi halinde kupon sistemi içinde olacak. Devlet toplamda 10 bin liralık destek sağlayacak.

İŞKUR'A ÜYE ŞARTI

Herhangi bir meslek sahibi olmayan ve iş bulmakta zorluk geçen gençler, kupon sistemi ile istedikleri eğitimi, istedikleri eğitim kurumunda alabilecek. Sırasıyla tüm sektörlerde devreye alınacak sistemde, işsiz gencin alacağı eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Gençlerin yapacağı tüm masrafları devlet üstlenecek. Eğitim alacak gençler, İşkur’a üye olacak. Kupon modeli İstanbul’da pilot uygulama olarak başladı. Ancak asıl uygulama Nisan’da. Bu tarihten itibaren işsizlerin Türkiye’nin her yerindeki İşkur şubelerine başvurması gerekiyor.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

● Uygulamayı İşkur yürütecek.

● Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.

● Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.

● Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.

● Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.

● Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.

● Eğitim görenlere günlük 60 lira cep harçlığı da verilecek.

● Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.

● Pilot uygulama başladı, Nisan ayında asıl uygulamaya geçilecek.