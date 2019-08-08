Deprem uzmanlarından Denizli uyarısı: 5-10 gün sürebilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Denizli'deki deprem sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, "6 büyüklüğündeki bir depremin 5-10 gün boyunca artçıları olabilir. Bu büyüklüklerde 5,5'a kadar çıkabilir." dedi.



eprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Denizli'deki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede bir hareketlilik söz konusu. 6 büyüklüğünde olduğu için bu yer kabuğunu kırabilen bir depremdir. Çevredeki binalara ciddi zararlar vermiş olabilir. Komşu bir alanda başka bir depremi tetiklemesi mümkün olabilir. İnsanların evlerinin dışında olmalarında fayda var. Evlerinin önünde beklememeleri gerekir. İnsanlar bir süre evlerine girmezse iyi olur. Evlerinde bir arıza olanlar profesyonel bir göz görmeden evlerine girmemelidir. 6 büyüklüğündeki bir depremin 5-10 gün boyunca artçıları olabilir. Bu büyüklüklerde 5,5'a kadar çıkabilir." dedi.



YIKILAN BİNALAR VAR

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



"ÇÖKEN EVLERİN ALTINDA KALANLAR OLDU"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.



