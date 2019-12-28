DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ ISPARTA’DA AÇILIYOR

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın 100 Günlük Eylem Planlarında yer alan Deneyap Türkiye projesi kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanı Bekir ÇENGELCİ ilimize gelerek eğitimcilerimizle bir araya geldi. 26 Aralık 2019 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanı Bekir ÇENGELCİ ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerimizi Deneyap Türkiye Projesi hakkında bilgilendirmiştir.Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanmaktadır.Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınavına 4.,5., 8., 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrenciler 06 Ocak 2020 tarihine kadar başvurabilecektir. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı ise 9 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecektir.