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Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru

Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru
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            Davraz Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde 2018-2019 kayak sezonu Aralık ayı ortalarında başlamış olup, özellikle hafta sonlarında ve tatil günlerinde ziyaretçi trafiği artmaktadır.
            Artan bu ziyaretçi trafiğini karşılamak üzere kayak merkezinde sorumlu olan Valiliğimizin tüm kurumları ve kuruluşları yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalar dahilinde kurumlar sorumlu oldukları alanlarda denetlemeler de yapmaktadırlar.
            İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında denetimler yapılmaktadır. Bu yasalara göre tur düzenleme hizmeti yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli seyahat acentalarınca yerine getirilebilmektedir ve turist rehberliği hizmeti sadece ruhsatname ve geçerli çalışma kartı kartına sahip turist rehberleri tarafından yerine getirilebilmektedir.
            Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 04/03/2015 tarihli 2015/2 genelgesi 12. maddesinde; “Eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb.), meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kurum kuruluşlarının 1618 sayılı Kanun ve ve Seyahat Acentaları yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmeleri mümkün değildir.” denilmektedir.
            İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 05/01/2019 tarihinde söz konusu kanunlar kapsamında yapılan denetimde 12 tur otobüsü ve minibüsü denetlenmiş, 10 araçta herhangi bir eksik belgeye rastlanmamış, kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında işlem yapılmıştır.
            1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında il genelinde denetimler yapılacak olup, transfer, tur veya paket tur gibi seyahat acentalarına münhasır faaliyetleri düzenlemek isteyen kişi ve kurumların cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için ilgili kanunlara uygun organizasyonlar yapması gerekmektedir.
            Değerli basın mensuplarımıza ve tüm halkımıza duyurulur.
             
 
  ISPARTA VALİLİĞİ
                                                                                        (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

 
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