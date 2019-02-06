Davraz Kayak Merkezi - Ağaçlı Bölge - Slalom

Sosyal medya'da tanıtım yapan fenomenler ,Kayak sporu tutkunları Davraz'a akın akın gelmeye devam ediyor.

Öyle ki gelenler harika manzara eşliğinde Davraz Kayak Merkezindeki anlarını fotoğraflayarak yada videoya çekerek ölümsüzleştiriyor.

Snowboard eğitimlerini yapmak için Davraz'a gelen Serdar Binarbaşı ve ekibi ağaçlı bölgede slalom yaptıkları anları şöyle anlatıyor: