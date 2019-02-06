Sosyal medya'da tanıtım yapan fenomenler ,Kayak sporu tutkunları Davraz'a akın akın gelmeye devam ediyor.
Öyle ki gelenler harika manzara eşliğinde Davraz Kayak Merkezindeki anlarını fotoğraflayarak yada videoya çekerek ölümsüzleştiriyor.
Snowboard eğitimlerini yapmak için Davraz'a gelen Serdar Binarbaşı ve ekibi ağaçlı bölgede slalom yaptıkları anları şöyle anlatıyor:
Harika bir günde Isparta Davraz Kayak Merkezinde ağaçlık bölgeden bol karda snowboard yaptık. Ercan, Evrim ve Cansu bu videoda bana eşlik ettiler. Çok iyi vakit geçirdik. Umarım izlerken sizlerde iyi vakit geçirirsiniz.
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