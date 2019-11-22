Isparta’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken gül hasadı Mayıs ayı sonlarından Haziran ayı sonlarına kadar yaklaşık bir ay sürerken, Temmuz ayında başlayan lavanta hasadı da Ağustos ayı sonuna kadar sürüyor. Bu süreleri daha da uzatmak isteyen Isparta Valiliği, Akdeniz’in incisi 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde deneme amaçlı oluşturduğu gül ve lavanta bahçelerinden olumlu sonuçlar aldı. Davraz’a dikilen güller normal sezonun bitiminin ardından açarak yaklaşık 1 ay daha gül vererek Temmuz sonuna kadar devam etti. Lavantada ise nerdeyse 3 aylık bir uzama söz konusu.Deneme bahçelerinin olumlu sonuç vermesi üzerine Isparta Valiliği tarafından Davraz Kayak Merkezi’ne 10 Bin adet lavanta, 5 dekar alana da gül dikildi. Vali Ömer Seymenoğlu da dikim çalışmalarına katılarak gül ve lavanta fidanları dikti. Yapılan son dikim çalışmasının ardından merkezde toplam 15 dekarlık gül, 30 dekarlıkta lavanta bahçesi oluştu.Böylelikle yaz aylarında gül veya lavanta bahçelerini ziyaret edemeyenler Davraz Kayak Merkezi’ne çıkarak Temmuz ayı sonuna kadar gül bahçelerini, Kasım’a kadar da lavanta bahçelerini görebilecekler. Kış aylarında yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Davraz Kayak Merkezi ise gül ve lavanta sayesinde turizm sezonunu 12 aya yayma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.Davraz Kayak Merkezi, yapımı devam eden modern günübirlikçi tesisleri ve ek telesiyej sistemiyle kayak severlere daha nitelikli hizmet vermeye hazırlanırken, mevcut antrenman sahalarına ek olarak yapımında sona yaklaşılan kapalı spor salonu ile de sporcular için Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi olmaya aday. Isparta Valiliği yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla hem gül ve lavantada sezonu uzatacak hem de Davraz Kayak Merkezi’nin kış sezonu dışında da ziyaret edilmesini sağlayacak.