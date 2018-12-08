- Isparta Davraz Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. Merkezde geçtiğimiz yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda ümitlerin pazar gününden çarşamba gecesine kadar yağması beklenen kara bağlandı.Akdeniz Bölgesi’nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2 bin 633 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde son yağışlarla kar seviyesi 13 santimetreye kadar ulaştı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi’nde önümüzdeki hafta beklenen kar yağışıyla birlikte, kayak sezonunun açılacağı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Davraz’da, en alt kısımdaki tesisler alanında 3-5 santimetre dolaylarında olan kar seviyesinin, 2. etap bölgede 10 santimetre ve 3. etapta ise 13 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.Meteoroloji yetkililerinden bölgede pazar akşamından itibaren önümüzdeki çarşamba gecesine kadar kar yağışının beklendiği öğrenilirken, bu yağışla birlikte kayak sezonunun açılması bekleniyor.İHA