Dalgalara kapılan amatör balıkçının acı sonu

- Dalgalara kapılan amatör balıkçının acı sonuAntalya’da falezlerde balık tutan amatör balıkçı, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde boğuldu.Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. 47 yaşındaki Sadık Doğan Sekmeç, arkadaşı Ramazan Yıldız ile falezler üzerinde balık tutmaya gitti. Kayalık alandan aşağıya inen iki arkadaş, denize yakın bir noktada olta attı. Havanın yağışlı ve yer yer de rüzgarlı olması nedeniyle dev dalgalar kayalık üzerindeki Sekmeç’in bulunduğu yere yükseldi. Dalganın çarpmasıyla biranda akıntıya kapılan Sekmeç’i arkadaşı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ramazan Yıldız sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Sekmeç, kulaç atmasına rağmen dalgalar arasında bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kayalara yakın bir noktada Sadık Doğan Sekmeç’e ulaştı. Hemen bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürülen Sekmeç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Sekmeç’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Kent merkezinde denize düşen amatör balıkçılardan birinin ölmesi, diğerinin yaralı kurtarılması nedeniyle polis, falezler üzerindeki tüm balıkçıları avlanmaktan men etti.ANTALYA (İHA)