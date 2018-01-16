Dağda kaybolan 5 kişi bulundu

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde mermer numunesi almak için çıktıkları dağ yolunda araçlarının çamura saplanması nedeniyle kaybolan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.18 sıralarında Isparta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan S.K. nişanlısı S.Y.’nin 4 arkadaşı ile Sütçüler ilçesi Hacıaliler mevkiine mermer numunesi aramak üzere gittiğini ve saat 18.30’dan sonra kendisinden haber alamadığı ihbarında bulundu. Çağrı merkezi tarafından bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, S.Y.’ye ait 15 plakalı otomobili yol kenarında çamura saplanmış kapıları kilitli olarak buldu. Arama çalışmalarına başlayan jandarma S.K.’ya ait cep telefonu sinyalinin en son saat 01.18’de Sanlıyayla mevkiinden geldiğini belirledi. Bölgede aramalara başlayan jandarma, saat 02.20’de F.A., H.A.B., T.G. ve M.D.’yi bulurken S.Y.’ye ulaşamadı. S.Y.’nin bulunması için 1 iz takip köpeği, drone ile AFAD ve jandarma görevlileri de arama çalışmalarına katıldı. Sabaha kadar süren arama çalışmalarında S.Y. saat 07.25 sıralarında Sanlı Yayla mevkiinde bulundu.ISPARTA (İHA)