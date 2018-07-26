Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri Rize'nin Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası birincilik ve ikincilikle döndü.Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 18-20 Temmuz tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirildi. Şampiyona'nın ilk günü gerçekleştirilen eliminatör yarışlarına katılan SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Yılmaz Türkiye ikincisi oldu. Yarışmanın ikinci günü düzenlenen olimpik disiplin dağ bisikleti yarışında da erkekler kategorisinde yarışan Emre Yavuz Türkiye Şampiyonu, aynı alanda kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Çakır Türkiye ikincisi oldu.İHA