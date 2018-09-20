Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ilk etapta stabilizesi tamamlanan ve sıkıştırılan ana noktalarda başlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Günaydın, yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ve asfalt çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yeni Çünür Mahallesinde kullanılan 40 kilometrenin üzerindeki kaldırım ve bordürlerin belediye şirketi olan ISTEM tarafından üretildiğini aktaran Günaydın, “Fabrikamızda çift vardiya çalışarak kaldırım ve bordür çalışmalarımızı tamamladık. Çünür Yenişehir’in altyapısını çok önceden tamamlamıştık. Kaldırımlarımız ve yollarımız tek kodla yapıldı. Bu iş bitti ve ardından da birinci ve ikinci etap asfalt çalışmaları gerçekleştirmiştik. Şimdi de son aşama olan üçüncü etap asfalt çalışmalarımıza başladık. Çünür Yenişehir’i bitiriyoruz. Heyecanla çalışıyoruz. Ciddi stabilize çalışması gerçekleştirdik. Örnek bir şehircilik gerçekleşti. Yol ve kaldırımlarımızda en ufak bir kod farkı bulunmuyor. Bugüne kadar Isparta’mızda böyle bir çalışma yapılmadı, bu bir ilk. Tüm çalışmaları kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz, böylece hem ekonomik hem de daha kaliteli oluyor. Yol, kaldırım, altyapı gibi hususlarda mühendislerimiz, teknik ekibimiz ve personelimiz gelişti. Bende çalışmaları gece-gündüz demeden yerinde inceliyorum. Çünür Yenişehir, Isparta’mıza, Türkiye’ye örnek olsun istiyoruz. Böyle bir çalışmayı 1800 dönümlük yeni açmış olduğumuz alanımızda da gerçekleştiriyoruz. Orada da tesviye, dolgu ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çünür Yenişehir’deki tecrübemizi yeni açmış olduğumuz yerleşim yerine aktarıyoruz” dedi.Çünür Yenişehir’de ikamet eden vatandaşların ‘Yolum asfaltlanmayacak’ gibi bir telaşa kapılmamaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu mahallemizde sadece asfalt çalışması yapılmadı. Bu aşamadan önce çok sayıda iş burada bitirildi. Ayrıca stabilize işleri de gerçekleştirildi ve yolların oturması beklendi. Çünkü yaptığımız her çalışmayı Isparta’nın Türkiye’nin milli serveti olarak görüyoruz. Buraya yerleşen halkımızın telaşlanmasına gerek yok. Her güzel çalışmanın bir külfeti var. Tarla üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Bazıları da fırsatı ganimet biliyor, ‘asfalt çalışması gelecek sezona kaldı, bu yıl yapılmayacak’ gibi söylentiler çıkarılıyor. Bizim çalışmalarımıza gölge düşüremeyecekler. Yapmış olduğumuz çalışmaların başta Çünür Yenişehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.İHA